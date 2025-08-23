Sharapova y los hermanos Bryan serán incluidos en el Salón de la Fama del Tenis

Maria Sharapova nunca ha sido del tipo de personas que miran hacia atrás para buscar sus logros. Unirse al Salón de la Fama del Tenis Internacional le ha dado la oportunidad de hacerlo.

“¡Vaya, hubo mucho sacrificio! Hubo mucho trabajo duro”, afirmó el viernes, un día antes de ser consagrada junto con los dominantes hermanos de dobles, Bob y Mike Bryan, como nueva integrante del recinto. “¡Y, vaya, valió la pena!”.

La rusa, una de las diez mujeres que han completado el Grand Slam individual en su carrera, se convirtió en una estrella instantánea en 2004, cuando ganó Wimbledon venciendo a la campeona defensora Serena Williams en la final.

También conquistó el US Open en 2006, el Abierto de Australia en 2008 y Roland Garros en 2012 y 2014, y fue la primera rusa en alcanzar el número uno en el ranking de individuales de la WTA.

Sharapova también ayudó a que Rusia ganara la competencia por equipos ahora conocida como Copa Billie Jean King en 2008, y obtuvo una medalla de plata en individuales en los Juegos Olímpicos de 2012, perdiendo ante Williams en la final.

Y ganó millones de dólares más en acuerdos de patrocinio que en premios, apareciendo en sesiones de moda y compartiendo la portada de la edición de trajes de baño de Sports Illustrated con supermodelos.

Sharapova se retiró en 2020 a los 32 años después de una carrera de 15 temporadas que fue interrumpida por múltiples cirugías de hombro y una suspensión de 15 meses por dopaje a raíz de dar positivo por el fármaco recientemente prohibido meldonio en el Abierto de Australia de 2016.

La sanción inicial de dos años fue reducida por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que dictaminó que Sharapova tenía “menos que una culpa significativa” en el caso y no podía “ser considerada una deportista que se dopaba intencionalmente”.

Sharapova realizó un recorrido por el remodelado Salón en Newport, Rhode Island, el viernes y dijo que estaba emocionada como una adolescente mientras se acercaba la ceremonia de inducción para reconectarse con personas que habían sido tan importantes en su carrera.

“Está la sensación de que tienes que caminar por esos pasillos”, expresó. “Te das cuenta de que eres una pequeña parte de una pieza mucho más grande, la historia de nuestro deporte y todos los atletas que simplemente lograron lo que tienen”.

Los mellizos Bob y Mike Bryan, que ganaron un récord de 16 títulos importantes en dobles masculinos juntos, pasaron 438 semanas como la dupla número uno. (Mike Bryan es en realidad el líder de por vida con 18 títulos importantes de dobles masculinos; ganó dos con Jack Sock en 2018, mientras Bob estaba lesionado).

También ayudaron a que Estados Unidos ganara la Copa Davis en 2007 y conquistaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2012, una ocasión que ya es tema de las exhibiciones del Salón.

“Simplemente caminar y ver...

a todas las personas que idolatramos y sus reliquias allí, y luego bajar por el pasillo y ver nuestra camiseta que usamos en los Juegos Olímpicos es increíble", comentó Bob Bryan. "Uno se siente humilde".

El presidente del Salón, Patrick McEnroe, fue el capitán del equipo ganador de la Copa Davis en 2007, el último para los estadounidenses. Bob Bryan fungió como capitán del equipo de Estados Unidos que no logró terminar la sequía en España el año pasado.

Unas 16 horas antes de la ceremonia de inducción, Sharapova dijo que tenía su discurso escrito en un 80%. En una rara instancia de estar en diferentes páginas, los Bryan discutieron sobre si iban a dar un discurso juntos o por separado.

"Creo que voy a improvisar", comentó Bob Bryan.

