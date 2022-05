ShareX, Rufus, Speedtest y Auto Dark Mode, entre las aplicaciones más valoradas de Microsoft Store

Las aplicaciones de Windows ShareX, Rufus, Speedtest by Ookla y Auto Dark Mode figuran como algunas de las más valoradas de la nueva tienda de Microsoft Store de Windows.

Microsoft ha anunciado los premios Microsoft Store App, con los que busca reconocer a los desarrolladores de aplicaciones que integra su tienda virtual con dos tipos de galardones.

Por un lado, los premios Microsoft Store Community Choice Awards, que son elegidos por votación popular por parte de la comunidad de Windows y, por otro, los Microsoft Store Editor's Choice Awards, aplicaciones reconocidas por la propia compañía.

Para lograr los resultados presentados recientemente, Microsoft pidió a sus usuarios que eligiesen sus aplicaciones favoritas de la tienda virtual para, después, votar a las calificadas a principios de este mes.

Los premios Microsoft Store Community Choice Awards se dividen en diferentes categorías, siendo la primera de ellas la de Utilidad, que reconoce aplicaciones que ayudana automatizar tareas, navegar por controladores o registrar los usos compartidos de la pantalla.

Los ganadores de esta categoría han sido ShareX, un 'software' libre de código abierto para realizar capturas de pantalla, y Speedtest de Ookla, que sirve para medir la velocidad y el ancho de banda.

Entre los subcampeones se encuentran Torrex Lite y Fluent Screen Recorder, mientras que en el apartado de finalistas destacan MyASUS, Visum Photo Viewer, Screenbits - Screen Recorder y WiFi Analyzer.

En la categoría de gestión de archivos, en cambio, se encuentran aquellas aplicaciones que ayudan a administrar archivos en el ordenador con Windows y permiten observar, ordenar, editar metadatos y convertir documentos.

Files App y Rufus han sido las ganadoras en este apartado, mientras que 8Zip y One Commander se han llevado la medalla de plata. Además, entre los finalistas se sitúan HEIC to JPEG, NanaZip, QuickLook, Shresthda Files Pro y One Commander.

Otra de las clasificaciones propuestas por Microsoft en la designación de estos premios es la de Plataforma abierta para la innovación, mediante las cuales los usuarios pueden modificar y rediseñar la interfaz del sistema operativo.

Auto Dark Mode, EarTrumpet y ModernFlyouts han sido las ganadoras de este apartado, seguidas por Lively Wallpaper y TranslucentTB. Entre las finalistas se encuentran RoundedTB, Fluent Search y CopyAndPaste.

Reconocimiento de 'apps' por parte de microsoft

Además de los votos de la comunidad de Microsoft, el equipo de Microsoft Store ha seleccionado las mejores aplicaciones para la Creatividad, el Entretenimiento, la Productividad y el apartado Social.

Para poder determinar las aplicaciones merecedoras de estos premios, el fabricante tecnológico evaluó cada una de ellas en función de la experiencia del usuario, su diseño, su calidad y el valor que le aportan a los clientes.

En la categoría de Entretenimiento de Vídeo, las seleccionada ha sido Disney+, con Hulu para Windows y tubi como finalistas, mientras que en el apartado de Audio y Música la elegida ha sido Spotify. Grover Pro y FluentCast, plataformas enfocadas a los pódcast, figuran como finalistas.

En relación a la Creatividad, Gráficos y 3D destacan como vencedoras Canva y Paint.NET, mientras que Adobe Express (Adobe Inc.), Affinity Designer (Serif Europe Ltd), Blender (Blender Foundation), Concepts (TopHatch) quedaron como finalistas.

En la misma sección de Creatividad, pero en el apartado de Audio y Vídeo, encabeza la lista Wondershare Filmora, merecedora del título ganador, seguida de dJay Pro by Algoriddim y Animotica - Movie Maker by Mixilab.

LiquidText ha sido la elegida para liderar el apartado de Productividad, quedando como finalistas Drawboard PDF y Sharp3D, mientras que en Social la más popular ha sido Discord, así como Telegram Desktop y WhatsApp Desktop, que han quedado a continuación en la clasificación.

Finalmente, Microsoft ha dado un reconocimiento especial a la aplicación Talk for Me, diseñada para "dar voz a los que no tienen voz", que adopta un diseño sencillo y accesible para que las personas con dificultades especiales puedan comunicarse.