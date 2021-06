Sharjah distingue al equipo humanitario de Kenia, RefuSHE, por sus contribuciones pioneras en el desarrollo de refugiados centrado en niños y niñas

SHARJAH, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--jun. 21, 2021--

RefuSHE, una organización de ayuda humanitaria con sede en Nairobi fundada en 2008 para abordar las necesidades significativas e insatisfechas de servicios para refugiados centrados en niños y niñas en Kenia, recibió el premio Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support (SIARA) 2021 en una ceremonia virtual. El premio de 136 000 USD, ahora en su quinta edición, es otorgado anualmente por The Big Heart Foundation (TBHF), una organización de ayuda humanitaria global con sede en los Emiratos Árabes Unidos dedicada a ayudar a los refugiados y a las personas necesitadas de todo el mundo, en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210621005829/es/

During a training course provided by RefuSHE to refugee girls (Photo: AETOSWire)

Mientras la pandemia de la COVID-19 profundiza las vulnerabilidades de las mujeres y niñas marginadas, el comité de selección de SIARA reconoció las principales contribuciones de RefuSHE, una organización de ayuda humanitaria centrada en niñas y mujeres, por sus esfuerzos para proteger, educar y empoderar a niñas, niños y mujeres jóvenes huérfanas, no acompañadas, refugiadas separadas entre los 13 y 21 años de edad en la región de los Grandes Lagos de África Oriental.

A través de un modelo holístico que comprende programas a largo plazo e intervenciones centradas en las niñas y en el cuidado informado del trauma que abordan las preocupaciones urgentes de seguridad, refugio y atención médica para el empoderamiento económico, la capacitación vocacional y las iniciativas de salud mental, entre otras, RefuSHE ha capacitado a 5000 personas, y alrededor de 20 000 beneficiarios indirectos construyen un futuro más saludable y resistente para ellos y sus hijos.

Se preseleccionaron tres entidades para SIARA 2021, concretamente RefuSHE de Kenia; International Network for Aid Relief and Assistance (INARA) (Red Internacional de Ayuda, Socorro y Asistencia), que trabaja para los niños y jóvenes desplazados por la fuerza en el Líbano y Turquía; y The Lotus Flower (La Flor de Loto) en Kurdistán, Irak, que empodera económicamente a mujeres y niñas vulnerables a través de proyectos innovadores. Estas entidades también son beneficiarias de una subvención especial promovida por TBHF para esta edición, en colaboración con NAMA Women Advancement Establishment (NAMA) con sede en los Emiratos Árabes Unidos. La subvención de 300 000 USD se dividirá en partes iguales entre las tres organizaciones sin fines de lucro.

SIARA, establecida en 2017, fue instituida bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y Gobernante de Sharjah, y Su Alteza Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, esposa de Su Alteza, presidenta de TBHF y defensora eminente de los niños refugiados para ACNUR, que continúa defendiendo los esfuerzos filantrópicos de personas y organizaciones de todo el mundo.

* Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210621005829/es/

CONTACT: National Network Communications - NNC

Fadia Daouk, 00971526172111

f.daouk@nncpr.com

Keyword: africa kenya united arab emirates middle east

Industry keyword: women consumer foundation other philanthropy philanthropy

SOURCE: The Big Heart Foundation

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 06/21/2021 09:03 pm/disc: 06/21/2021 09:03 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20210621005829/es

AP