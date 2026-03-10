Sharpe y Agbaji guían a los Nets a la segunda victoria seguida de 126 a 115 ante los Grizzlies

NUEVA YORK (AP) — Day’Ron Sharpe igualó su mejor marca de la temporada con 19 puntos, Ochai Agbaji aportó 18 y los Nets de Brooklyn vencieron la noche del lunes por 126-115 a unos Grizzlies de Memphis diezmados por las lesiones, para lograr su segunda victoria consecutiva.

Nolan Traore sumó 17 puntos para los Nets, que venían de una improbable victoria 107-105 en Detroit, líder de la Conferencia Este, la noche del sábado, que puso fin a una racha de 10 derrotas.

Los Nets, que dieron descanso a su máximo anotador Michael Porter Jr., tuvieron a seis jugadores con cifras de dos dígitos. Los Grizzlies contaron con apenas ocho jugadores disponibles.

Rayan Rupert anotó 20 puntos, la mejor cifra de su carrera, y Javon Small añadió 19 para Memphis, que ha perdido cuatro seguidos y 11 de 14.

Los Grizzlies no contaron con Ja Morant (codo izquierdo), Scotty Pippen Jr. (dolor en el dedo del pie derecho), Santi Aldama (rodilla), Ty Jerome (pantorrilla), Cedrix Coward (rodilla derecha), el recién llegado Taj Gibson (reacondicionamiento), Taylor Hendricks (dolor en el pulgar derecho) y Brandon Clarke (pantorrilla). Zach Edey y Kentavious Caldwell-Pope están fuera por el resto de la temporada.

Más temprano el lunes, los Nets anunciaron que Egor Demin se perderá el resto de la temporada por una fascitis plantar en el pie izquierdo.

