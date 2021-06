04-06-2021 Cultura.- Shazam estrena traje en el teaser de Fury of the Gods. La segunda película de Shazam, el superhéroe de DC interpretado por Zachary Levi, ya está en marcha bajo el título de Shazam! Fury of the Gods. Aunque poco se sabe de esta secuela más allá de su reparto, el director al frente del filme, David F. Sandberg ha compartido con los fans un pequeño adelanto de cómo será el nuevo traje que tendrá el personaje en esta entrega. CULTURA Warner Bros