“She Moves Us" - La atleta de PUMA, Molly Seidel, habla sobre su pasión por el running

La atleta Molly Seidel habló con franqueza de los sacrificios y los retos que conlleva ser una corredora de élite en una conversación en video "She Moves Us" para la empresa deportiva PUMA: "He tenido que desafiar los estándares masculinos en mi deporte en el sentido de que hay ideas muy arraigadas sobre la imagen corporal que han prevalecido en el running durante mucho tiempo, en un deporte dominado por los hombres. Y creo que, a medida que las corredoras de distancia estadounidenses se imponen, hemos demostrado que no es necesario tener un determinado tipo de cuerpo para triunfar. Que puedes tener éxito siendo quienquiera que seas".

La medallista de bronce olímpica, que volverá a competir en el próximo maratón de Boston, quiere animar a las niñas y a las jóvenes a emprender una carrera en el mundo del running: "Quiero que las jóvenes sepan que se puede trabajar duro y disfrutar. Ha habido ciertas ideas sobre lo que se necesita para tener éxito en este deporte, y creo que a veces la gente lo iguala a que hay que ser serio y tener un rostro imperturbable. Y yo quiero desafiar eso y decir que creo que para ganar debes disfrutar al máximo de lo que haces".

"She Moves Us" quiere empoderar a las niñas y a las jóvenes al compartir historias y esfuerzos conjuntos para influencias en sus derechos a nivel mundial. Se inspira en la estrella del pop mundial y embajadora de PUMA, Dua Lipa, quien dijo: "Compartir historias de éxito forma parte del cambio de la narrativa, especialmente en campos como el deporte y el entretenimiento que han tendido a amplificar los logros de los hombres. Las mujeres ya están triunfando en todos los ámbitos y celebrar sus logros es emocionante y estimulante. También anima a las que se están preparando para llegar a las estrellas".

PUMA cuenta con una oferta de productos inclusiva para atender a las mujeres y niñas que practican deporte: ropa interior y activa, ropa deportiva modesta, una oferta de maternidad y productos específicos de rendimiento diseñados exclusivamente para las mujeres. PUMA apoya a todos los atletas para que rindan al máximo nivel y trabaja con organizaciones y socios comprometidos con la eliminación de las barreras en el deporte.

PUMA PUMA es una de las principales marcas deportivas del mundo, que diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. Durante más de 70 años, PUMA ha impulsado sin descanso el deporte y la cultura creando productos rápidos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, el running y el entrenamiento, el baloncesto, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las influencias del deporte a la cultura de la calle y la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, emplea a unas 16 000 personas en todo el mundo y tiene su sede en Herzogenaurach/Alemania.

