Shedeur Sanders gana su primer inicio en la NFL al imponerse los Browns 24-10 sobre Raiders

LAS VEGAS (AP) — El novato de los Browns, Shedeur Sanders, pasó para 209 yardas y un touchdown en su debut como titular en la NFL, y Myles Garrett tuvo tres de las 10 capturas de Cleveland en una victoria de 24-10 sobre los Raiders el domingo, la quinta derrota consecutiva para Las Vegas.

Los Browns (3-8) terminaron una racha de tres derrotas mientras comenzaban con su 42do quarterback desde el regreso de la franquicia en 1999. Sanders reemplazó a su compañero novato Dillon Gabriel, quien está en el protocolo de conmociones cerebrales, y puso fin a una racha de 17 derrotas consecutivas de los mariscales de campo de Cleveland en su primer inicio.

Sanders puede agradecer al feroz frente defensivo de los Browns, que no tuvo rival contra la porosa línea ofensiva de los Raiders. Las Vegas ha permitido 20 capturas en las últimas tres semanas.

Garrett ahora tiene 18 capturas esta temporada, rompiendo su récord de franquicia de 16, establecido dos veces. Con seis juegos restantes, necesita cinco capturas para romper el récord de la NFL de 22,5 establecido por Michael Strahan en 2001 y T.J. Watt en 2021.

Garrett ha logrado 14 capturas en los últimos cinco juegos, la mayor cantidad en un lapso de cinco juegos desde que las capturas se convirtieron en una estadística oficial en 1982. También tuvo dos balones sueltos forzados, cuatro tacleadas para pérdida y seis golpes al mariscal de campo el domingo.

El corredor Quinshon Judkins anotó dos touchdowns en el primer cuarto para Cleveland con jugadas directas desde la formación wildcat.

Las Vegas (2-9), que ha perdido nueve de 10, despejó el balón ocho veces, lo perdió en downs dos veces y perdió un balón suelto. La ofensiva de los Raiders fue abucheada frecuentemente por la multitud del Allegiant Stadium.

Geno Smith pasó para 285 yardas y un touchdown, aunque muchas de esas yardas llegaron tarde con los Browns jugando una defensa suave. Maxx Crosby tuvo un récord personal de cinco tacleadas para pérdida.

