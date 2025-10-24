Sheffield Wednesday entra en administración y recibe una deducción de 12 puntos

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El futuro del histórico club inglés Sheffield Wednesday quedó sumido bajo un manto de duda después de que el viernes entrara en administración debido a sus problemas financieros.

La Liga de Fútbol Inglesa confirmó que el club, fundado en 1867, será penalizado con una deducción de 12 puntos tras entrar en administración. La petición fue sometida ante el Tribunal de Insolvencias y Empresas, un tribunal especializado dentro del Tribunal Superior, el viernes.

Esta medida se produce después de que los bien documentados problemas financieros del club, bajo el propietario tailandés Dejphon Chansiri, provocaron protestas de sus hinchas.

“Para los aficionados, el personal y los jugadores del Sheffield Wednesday, esta es una situación extremadamente preocupante", dijo la secretaria de cultura del Reino Unido, Lisa Nandy. "Los propietarios deben ser buenos custodios que actúen con los mejores intereses de su club en mente y, claramente, en este caso, no ha sido así”.

El cuatro veces campeón inglés fue fundador de la Liga Premier. Ahora juega en el Championship, la segunda división, y marcha en el último lugar de la liga de 24 equipos.

