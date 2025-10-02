Shein abrirá sus primeras tiendas permanentes en Francia provocando reacciones en contra

2 oct (Reuters) -

La empresa de moda rápida en internet Shein abrirá sus primeras tiendas permanentes en Francia en noviembre, en virtud de un acuerdo con la Société des Grands Magasins (SGM), propietaria de grandes almacenes, una iniciativa que ha suscitado las críticas de los minoristas franceses.

Las "tiendas en tiendas", en los grandes almacenes BHV del centro de París y en las Galeries Lafayette de cinco capitales de provincia, suponen un nuevo paso para Shein, que hasta ahora solo había acogido tiendas temporales en todo el mundo, principalmente con fines de mercadotecnia.

El presidente de SGM, Frédéric Merlin, ha dicho que este lanzamiento atraerá a una clientela más joven a sus grandes almacenes y ha añadido que un mismo cliente puede comprar un artículo de Shein y un bolso de diseño el mismo día.

MINORISTAS CRITICAN EL ACUERDO DE LOS GRANDES ALMACENES CON SHEIN

Shein, que vende vestidos de 12 euros y vaqueros de 20, se enfrenta a la presión de otros minoristas, políticos y reguladores en Francia, donde los miembros del parlamento han respaldado un proyecto de ley para regular la moda rápida que, de aplicarse, prohibiría a Shein hacer publicidad.

"Frente al Ayuntamiento de París, están creando la nueva megatienda Shein, que, tras destruir decenas de marcas francesas, pretende inundar aún más masivamente nuestro mercado con productos de usar y tirar", dijo en un comunicado Yann Rivoallan, representante de la asociación de minoristas de moda Fédération Francaise du Prêt-a-Porter.

Los minoristas franceses ya estaban teniendo dificultades para competir con Zara

y H&M cuando Shein se lanzó, atrayendo a los consumidores con problemas de liquidez con sus descuentos permanentes y su aplicación adictiva.

Varios minoristas franceses de moda rápida, como Jennyfer y NafNaf, entraron en concurso de acreedores a principios de año.

La primera tienda de Shein, en la sexta planta del BHV, abrirá sus puertas a principios de noviembre, con aperturas posteriores previstas en los grandes almacenes Galeries Lafayette de Dijon, Grenoble, Reims, Limoges y Angers. (Información de Inti Landauro y Helen Reid; edición de Louise Heavens; edición en español de María Bayarri Cárdenas)