Shein cooperará con Francia en investigación sobre muñecas sexuales de aspecto infantil

Shein se comprometió este martes a cooperar "plenamente" en la investigación abierta por la fiscalía de Francia sobre la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil en esa plataforma de comercio electrónico.

"Cooperaremos plenamente con las autoridades judiciales", dijo a la radio francesa RM el portavoz del gigante asiático en ese país europeo, Quentin Ruffat.

Añadió que la empresa estaba dispuesta a facilitar los nombres de quienes habían comprado las muñecas.

"Seremos totalmente transparentes con las autoridades. Si nos lo piden, cumpliremos", afirmó.

También se comprometió a tomar "las medidas de seguridad necesarias para garantizar que esto no vuelva a suceder", al asegurar que lo ocurrido fue "grave, inaceptable e intolerable".

La fiscalía de París abrió investigaciones contra Shein, y también contra los minoristas en línea rivales AliExpress, Temu y Wish, por la venta de ese tipo de muñecas.

Las investigaciones se centran en la "difusión de mensajes violentos, pornográficos o contrarios a la dignidad accesibles a menores", informó la fiscalía a LA NACION.

Las indagaciones se iniciaron después de que la unidad antifraude de Francia informara el sábado que Shein vendía muñecas sexuales con aspecto infantil.

El lunes, Shein anunció que iba a imponer una "prohibición total" a esos productos y que había eliminado todos los anuncios e imágenes relacionados con ellos.

La polémica surge cuando la plataforma de comercio se prepara para inaugurar el miércoles su primera tienda física en el mundo dentro de los prestigiosos almacenes BHV Marais, en el centro de París.

jul-as/lth/arm/jvb