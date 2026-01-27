Shein podría ser investigado por la UE, pero sin medidas cautelares, según funcionario de la Comisión

Por Foo Yun Chee

BRUSELAS, 27 ene (Reuters) - La minorista china de moda rápida en línea Shein podría enfrentarse a una investigación de la UE sobre la venta de productos ilegales en su plataforma, pero es poco probable que reciba una orden de suspensión de su sitio web, declaró el martes un alto funcionario de la Comisión Europea

Shein se encontró en el punto de mira de la Comisión en noviembre por la venta de muñecas sexuales infantiles y otros productos ilegales en Francia, lo que, según el regulador de la UE, subraya el riesgo sistémico que la empresa puede suponer para los consumidores de los 27 países del bloque

En virtud de la Ley de Servicios Digitales, que obliga a las grandes plataformas en línea a hacer más para combatir los contenidos ilícitos y nocivos, la Comisión ha pedido a Shein que facilite detalles y documentos sobre las medidas adoptadas para contrarrestar los problemas

"La Sra. Virkkunen nos ha instado a actuar con celeridad", declaró Rita Wezenbeek, funcionaria de la Comisión encargada de hacer cumplir la DSA, en una audiencia del Parlamento Europeo sobre Shein, refiriéndose a la jefa de tecnología de la UE, Henna Virkkunen

Wezenbeek aludió a la investigación de un año sobre AliExpress, de Alibaba, que terminó el año pasado con la promesa de la empresa de aumentar la transparencia de sus sistemas de publicidad y recomendación, y a la imputación de cargos a su rival chino Temu en julio del año pasado

"Queremos aplicar la misma celeridad con respecto a Shein. Esto puede significar que tengamos que abrir una investigación. Hoy hemos recibido una fuerte llamada para hacerlo, pero al final será una decisión de la Sra. Virkkunen si lo hacemos o no", dijo Wezenbeek

El consejero general de Shein para Europa, Oriente Medio y África, Yinan Zhu, dijo el martes a los legisladores de la UE que la empresa había tomado medidas para retirar los productos ilegales, pero que este tipo de problemas se daban en múltiples mercados, y que los malos actores siempre intentaban encontrar la manera de eludir los controles

Es poco probable que los reguladores de la UE adopten una medida cautelar o prohíban la venta de Shein a pesar de los llamamientos de los legisladores europeos, dijo Wezenbeek, refiriéndose a la sentencia de un tribunal de París que rechazó el mes pasado la petición del Gobierno francés de suspender la venta de muñecas sexuales de Shein

El tribunal parisino había dicho que una prohibición sería "incluso manifiestamente desproporcionada por las medidas que tomó Shein, por el hecho de que sólo se encontraron algunos productos (...) y también porque el Estado francés no aportó pruebas de incumplimiento sistémico", dijo Wezenbeek

Las empresas se arriesgan a multas de hasta el 6% de sus ingresos globales totales por incumplimiento de la DSA. (Reporte de Foo Yun Chee; Editado en español por Natalia Ramos)