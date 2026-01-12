Sheinbaum aborda "la seguridad con respeto a nuestras soberanías" en llamada con Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una llamada con su homólogo estadounidense Donald Trump, en la que abordó "la seguridad con respeto a nuestras soberanías", según refirió la mandataria en un mensaje en redes.

La llamada ocurrió luego de que Trump amenazara el jueves con "atacar por tierra" a los cárteles de la droga, tras el derrocamiento en medio de bombardeos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero.

"Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones", dijo la presidenta en la red social X.