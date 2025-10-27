Sheinbaum afirma que México mantiene relaciones con España pero sigue esperando el perdón por el pasado colonial

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado este lunes que su Gobierno sigue esperando el perdón de España por el pasado colonial que formuló por carta su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, al rey Felipe VI y que provocó varios encontronazos entre los dos países hasta el punto de que el entonces mandatario puso "en pausa" la relación.

"Nosotros desde la campaña manifestamos que nunca estuvimos de acuerdo con la manera en que respondieron pero además estábamos de acuerdo con la carta que había enviado López Obrador. Todavía seguimos esperando esta respuesta", ha declarado la dirigente mexicana durante una rueda de prensa.

En este sentido, Sheinbaum ha defendido que su predecesor envió "una carta muy diplomática solicitando una forma de perdón por las atrocidades del pasado" y que "fue contestada de una manera poco diplomática y, al contrario, con una campaña que hicieron contra el presidente, López Obrador, en España".

No obstante, ha asegurado que el gabinete mexicano mantiene relaciones con España: "No se ha roto ninguna relación. (...) Hay relaciones económicas, relaciones políticas, relaciones turísticas", ha aseverado, al mencionar que recientemente varios miembros de su Ejecutivo han visitado el territorio español.

López Obrador solicitó en marzo de 2019 esta disculpa a Felipe VI con vistas a iniciar "una nueva etapa de reconciliación". En esta misiva, instaba a que el Estado español admitiera "su responsabilidad histórica" por las ofensas cometidas durante la conquista y ofrecieran "las disculpas o resarcimientos políticos que convengan".