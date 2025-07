Sheinbaum anuncia nuevos fondos para asistir a los mexicanos afectados por las "injustas" redadas de Trump

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado un aumento de las partidas presupuestarias para los consulados en Estados Unidos para poder hacer frente al aumento de las demandas de los afectados por las "injustas" redadas migratorias lanzadas por la Administración Trump estos últimos meses. "Estas redadas son muy injustas, pero además van a dañar mucho la economía de Estados Unidos. Las y los mexicanos y no sólo mexicanos sino de otras nacionalidades, latinos, fortalecen la economía de Estados Unidos, la han levantado", ha puesto en valor la presidenta en su rueda de prensa de este viernes. Sheinbaum ha recordado que es gracias a la mano de obra migrante que se mantienen los cultivos en muchos estados, entre ellos California, escenario en la víspera de una de estas redadas que se saldó con el arresto de 100 personas cuando se encontraban en su puesto de trabajo. "No son criminales. Fueron allá a buscar una vida mejor para sus familias, pero los necesita Estados Unidos. Necesita a los trabajadores y trabajadoras mexicanas, que son héroes y heroínas que sostienen la economía en el campo, en los servicios, en las fábricas", ha destacado. Ante esta situación, la presidenta mexicana ha anunciado un plan para dotar de mayores recursos a los consulados en territorio estadounidense, sobre todo en lo que respecta al asesoramiento y apoyo jurídico, ha explicado. "Que no falte ningún recurso para apoyar a nuestros hermanos allá", ha incidido Sheinbaum, quien ha explicado que los detalles se darán más adelante, una vez se haya coordinado el trabajo con el Ministerio de Hacienda. Sheinbaum ha informado de que hasta el momento estas redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se han saldado con 355 mexicanos detenidos, mientras que desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, son 73.533 migrantes los que han sido llevados de vuelta al país, de los cuales 6525 no son mexicanos.