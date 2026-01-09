Sheinbaum busca "estrechar comunicación" con EEUU tras amenazas de Trump de ataques en México

CIUDAD DE MÉXICO, 9 ene (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dijo el viernes que le encomendó a su canciller la tarea de mejorar la comunicación con el gobierno estadounidense tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, que amenazó con ataques terrestres para combatir a los cárteles mexicanos de la droga. Desde que asumió su segundo mandato en enero de 2025, Trump ha amenazado con acciones militares en México para intentar frenar el flujo de drogas hacia su país. Las advertencias han cobrado fuerza luego de que el fin de semana militares estadounidenses atacaron Venezuela y capturaron a su presidente, Nicolás Maduro, para llevarlo frente a la justicia por acusaciones de narcoterrorismo.

"Le pedí ayer (jueves) al canciller Juan Ramón de la Fuente que pudiera hacer contacto directo con el secretario del Departamento de Estado (Marco Rubio) y, si es necesario, hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación", dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

"Vamos a estrechar la comunicación, por eso le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario del Departamento de Estado. Hace dos o tres días el propio secretario Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México", agregó.

El jueves, Trump declaró en una entrevista con Fox News que Estados Unidos empezaría ahora a atacar "por tierra", afirmando que los cárteles de la droga controlan México.

"Hemos erradicado el 97% de las drogas que llegan por agua, y ahora vamos a empezar a atacar por tierra", dijo Trump al presentador de Fox News, Sean Hannity. "Los cárteles dominan México; es muy triste ver lo que le ha pasado a ese país". Sheinbaum, quien ha criticado la operación para deponer a Maduro, defendió que su gobierno está cooperando con Washington en el combate contra los cárteles de droga para evitar que los estupefacientes, como el mortal fentanilo, sigan llegando al país vecino. Ha destacado que durante su administración se han reducido en un 40% los homicidios dolosos, se ha incautado cientos de toneladas de drogas y ha extraditado a decenas de delincuentes. (Reporte de Ana Isabel Martínez y Diego Oré; Reporte adicional de Noé Torres)