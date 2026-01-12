Sheinbaum conversó con Trump sobre seguridad, narcotráfico, comercio e inversiones

CIUDAD DE MÉXICO, 12 ene (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el lunes que tuvo "una muy buena conversación" con su colega estadounidense, Donald Trump, con quien habló sobre seguridad, disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La llamada entre los mandatarios se produce después de que el jueves el presidente estadounidense declarara en una entrevista con Fox News que Washington empezaría ahora a atacar "por tierra" a los cárteles de la droga que, asegura, controlan México.

"La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados", dijo Sheinbaum

en un mensaje en X

para informar de la conversación con su colega estadounidense. La presidenta ha negado varias veces que los grupos criminales controlen el país latinoamericano.

El domingo por la noche, el Departamento de Estado estadounidense que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, habían conversado "para discutir la necesidad de una cooperación más fuerte para desmantelar las violentas redes narcoterroristas de México y detener el tráfico de fentanilo y armas".

Las advertencias de Trump sobre México respecto a la posibilidad de intervenir en territorio mexicano para frenar el narcotráfico, que se remontan a inicios de su mandato hace un año, han cobrado fuerza luego de que a principios de mes Estados Unidos atacó Venezuela y capturó a su presidente, , para llevarlo frente a la justicia por acusaciones de . (Reporte de Ana Isabel Martínez. Escrito por Raúl Cortés)