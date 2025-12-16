Sheinbaum critica declaración de Trump sobre el fentanilo como "arma de destrucción masiva"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió el martes que primero se atiendan las causas del consumo del fentanilo antes que declarar esta droga "arma de destrucción masiva", como hizo la víspera el mandatario estadounidense Donald Trump.

Trump firmó el lunes un decreto que clasifica el fentanilo, un potente opioide que ha causado una crisis sanitaria en Estados Unidos, como un "arma de destrucción masiva".

"Se lo he planteado al presidente Trump, tienen que atenderse las causas del consumo, no solamente esta visión de catalogar ahora a una de las drogas como arma de destrucción letal", dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa.