Sheinbaum denunciará al abogado de Ovidio Guzmán por difamación: “México no dialoga con la defensa de narcos”

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que denunciará por difamación al abogado del narcotraficante Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, después de acusarla de ser portavoz del crimen organizado tras criticar ella el acuerdo que el hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán había alcanzado con Estados Unidos. "No voy a establecer diálogo con un abogado de un narcotraficante, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México, no se puede dejar pasar", ha dicho la mandataria este lunes durante su habitual rueda de prensa matutina. Asimismo, ha instado a la Fiscalía a ofrecer más detalles para desmentir las acusaciones que el abogado lanzó sobre el Estado para desacreditar la posibilidad de participar en una negociación con Estados Unidos, mencionando el caso del que fuera ministro de Defensa con Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos. El exministro de Defensa fue detenido en 2020 en Estados Unidos por su supuesta vinculación con el crimen organizado, aunque el Departamento de Justicia retiró los cargos semanas después y dejó en manos de la Justicia mexicana el proceso, que en enero de 2021 decidió archivar la investigación tras no hallar pruebas acusatorias. "Es importante que la Fiscalía aclare el tema, es muy claro que había inocencia, es muy importante que se describa cómo fue todo el caso desde su detención hasta su liberación y cómo la Fiscalía General participó en este tema", ha dicho Sheinbaum. La presidenta mexicana ya afeó días atrás las palabras que el abogado de Guzmán utilizó para descartar cualquier participación de México en el acuerdo de culpabilidad al que ha llegado con las autoridades estadounidenses. El hijo de 'El Chapo', arrestado en México en 2023 y extraditado a Estados Unidos, acordó declararse culpable de cuatro cargo en una tribunal de Chicago a cambio de facilitar información del Cártel de Sinaloa. Un pacto que no han sentado bien en el seno del Gobierno mexicano debido a los "esfuerzos" para su arresto. Al igual que Ovidio, su hermano mayor, Joaquín, también negocia con Washington algún tipo de acuerdo para reducir su condena tras ser detenido hace casi un año en un aeropuerto cerca de El Paso, en Texas, junto con Ismael 'El Mayo' Zambada, otro capo del cártel, quien afirmó que fue vendido por la familia Guzmán.