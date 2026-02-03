Sheinbaum despliega "todas las vías diplomáticas" para reanudar suministro petrolero a Cuba

México está usando "todas las vías diplomáticas" para reanudar los envíos de petróleo a Cuba luego de que Estados Unidos amenazara con imponer aranceles a los países que suministren crudo a la isla, dijo este martes la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cuba enfrenta una grave crisis económica, en medio de un embargo de Washington desde hace más de seis décadas y de las fallas internas del gobierno comunista, una situación que amenaza con recrudecerse con el cese de los envíos de hidrocarburos desde Venezuela y más recientemente de México.

Sheinbaum aseguró este martes en su habitual rueda de prensa que su gobierno planea enviar "ayuda humanitaria" a Cuba esta semana y busca un acuerdo con Estados Unidos que le permita volver a proveer petróleo a la isla.

La gobernante izquierdista ha evitado reconocer abiertamente la suspensión de los envíos de crudo a Cuba, pese a versiones en ese sentido que circularon en la prensa desde la semana pasada.

Sin embargo, durante la conferencia de prensa una periodista le consultó sobre "alguna fecha tentativa para reanudar" los envíos.

"Estamos viendo los alcances de ello (el decreto de Trump que amenaza con aranceles) y estamos usando todas las vías diplomáticas. Aún no hay un acuerdo en este sentido", respondió Sheinbaum.

La economía cubana sobrevivió durante los últimos años gracias al petróleo que le proporcionaba Venezuela a cambio de asistencia de parte de médicos, profesores y otros profesionales cubanos.

Pero dejó de recibirlo con la caída hace un mes del mandatario venezolano Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, en una operación de fuerzas estadounidenses.

La isla "es una nación fallida. México va a dejar de enviarles petróleo", dijo el lunes el presidente estadounidense Donald Trump a periodistas en la Casa Blanca.

El republicano firmó el 28 de enero una orden ejecutiva en la que amenaza con imponer aranceles a los países que le vendan crudo a la isla.

La medida "podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance" en el país caribeño, advirtió Sheinbaum.

Sin embargo, aseguró que no pondrá "en riesgo" a México "en términos de aranceles", en momentos en que hay un proceso de revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).