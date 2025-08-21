Sheinbaum destaca que los aranceles de EEUU no dañan la economía mexicana tras récord de inversión extranjera
MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sacado pecho este jueves del modelo económico de la llamada 'cuarta transformación' y ha destacado que ni los aranceles de Estados Unidos han podido dañar la economía del país, después de registrar máximo de inversión extranjera.
"Histórica la inversión extranjera directa en México", ha celebrado en su matutina rueda de prensa de este jueves, desde donde ha informado de que la financiación que ha llegado de fuera ha ascendido a US$34.265 millones (29.494 millones de euros) en el segundo trimestre de este año.
Se trata de una cifra superior al máximo logrado en el mismo periodo del año pasado, cuando la inversión extranjera alcanzó los US$31.096 millones (26.765 millones de euros aproximadamente).
"Es prácticamente pues más del doble del 2017", ha destacado la presidenta.
"Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana", ha dicho Sheinbaum, para quien el modelo económico del Gobierno, heredero del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, "no solamente disminuye la pobreza, sino también genera inversión".
Sheinbaum ha aprovechado para atizar al "mito del oscurantismo neoliberal" que profetizaba que "si aumentaban los salarios iba a haber inflación" y ha reprochado a los gobiernos conservadores anteriores que hayan estado defendiendo un México que lo único que "podía ofrecer al mundo era mano de obra barata".
"Cuando la gente vive mejor, el país está mejor, y sigue habiendo inversiones y no hay inflación", ha celebrado.
