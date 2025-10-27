Sheinbaum dice acordó con Trump extender plazo comercial por "algunas semanas más"

(Cambia enfoque, agrega contexto y cita)

CIUDAD DE MÉXICO, 27 oct (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el lunes que habló con el presidente estadounidense, Donald Trump, el sábado y que ambos países extenderán unas semanas más el plazo para negociar las demandas comerciales pendientes con Washington.

Estados Unidos acordó en julio pausar durante 90 días el aumento de aranceles a algunos productos mexicanos al 30% para continuar las conversaciones durante ese período con el objetivo de firmar un nuevo acuerdo comercial.

Con esa fecha límite pendiente el 1 de noviembre, la mandataria declaró el lunes en su conferencia de prensa diaria que ambos países se darían "unas semanas más" para resolver 54 barreras comerciales pendientes. "Me interesaba que no llegara al primero de noviembre sin que nos hubiéramos comunicado y que estuviéramos de acuerdo en que nuestros equipos seguían trabajando", declaró Sheinbaum. "Acordamos también llamarnos en las siguientes semanas para ya buscar cerrar el acuerdo antes de que inicien las negociaciones de la revisión del tratado".

La prórroga de 90 días otorgada en julio tenía como objetivo llegar a un acuerdo sobre las restricciones comerciales que afectan a las exportaciones mexicanas, incluyendo productos agrícolas y bienes industriales, antes de un posible aumento de los aranceles del 25% actual al 30%.

Por su parte, México también ha planteado a Estados Unidos su disconformidad por aranceles impuestos al tomate mexicano o el cierre de la frontera común al ganado que llega desde México debido a la plaga del gusano barrenador, en el contexto de la guerra arancelaria abierta por Trump. (Reporte de Raúl Cortés Fernández y Ana Isabel Martínez)