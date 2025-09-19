Sheinbaum dice carecer de pruebas contra diputada sancionada por EE.UU. por vínculos con cártel

México no tiene "pruebas suficientes" para tomar medidas contra una diputada oficialista sancionada recientemente por Estados Unidos por vínculos con el poderoso cártel de Sinaloa, dijo este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció el jueves sanciones contra individuos, entre estos la diputada Araceli Brown Figueredo, por supuestos vínculos con Los Mayos, una facción del cártel de Sinaloa, designado como grupo terrorista por el gobierno de Donald Trump como parte de su cruzada con el tráfico de fentanilo.

"No hay pruebas suficientes como para establecer el lavado de dinero que ellos plantean", respondió la mandataria ante una pregunta sobre el tema durante su habitual rueda de prensa matutina.

La gobernante izquierdista detalló que las autoridades mexicanas estaban al tanto de las investigaciones emprendidas por Washington pero finalmente decidieron no sumarse a las sanciones debido a la falta de pruebas.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del ministerio de Hacienda mexicano solo implementó "un bloqueo administrativo" de las personas y empresas designadas como narcotraficantes por Estados Unidos, una medida preventiva que no asume la existencia de delito, explicó el gobierno la víspera.

Sheinbaum agregó que "si Estados Unidos presenta todas las pruebas", la Fiscalía de México abrirá una investigación. "Si hubiera más información, nosotros no vamos a proteger a nadie", declaró.

Según el Departamento del Tesoro, Los Mayos corrompieron y controlaron al gobierno municipal de Rosarito, vecina de la fronteriza Tijuana, en el estado de Baja California (noroeste), mientras Brown Figueredo, del partido de Sheimbaum, Morena, era alcaldesa (2021-2024).

ai/dga