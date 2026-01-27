Sheinbaum dice "es una decisión soberana" el envío de crudo mexicano a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO, 27 ene (Reuters) - La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo el martes que la decisión de su gobierno de enviar crudo a Cuba es "soberana", al ser consultada sobre recientes reportes de que el país latinoamericano habría detenido los embarques. La semana pasada, Reuters publicó una nota, citando a tres fuentes gubernamentales, quienes aseguraron que la administración de Sheinbaum estaba evaluando detener los envíos de crudo y derivados a Cuba ante el creciente temor de que México pueda enfrentar represalias por parte de Estados Unidos. El lunes, Bloomberg aseguró en un reporte que la estatal petrolera mexicana Pemex dio marcha atrás en un cargamento de crudo hacia la isla programado para mediados de enero.

"La decisión de cuándo se envía, cómo se envía, es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos, o ya, en todo caso, del gobierno, de una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias", dijo Sheinbaum sin dar mayores detalles. El bloqueo estadounidense de petroleros de Venezuela en diciembre y la dramática captura del presidente Nicolás Maduro este mes han detenido los envíos de petróleo venezolano a Cuba, dejando a México como el mayor proveedor de la isla, que sufre escasez de energía y apagones masivos.

El papel fundamental de México en el envío de petróleo a Cuba también ha puesto al vecino del sur de Estados Unidos en la mira de Washington. El presidente Donald Trump ha enfatizado que Cuba está "lista para caer" y declaró en una publicación en Truth Social del 11 de enero: "¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO!"

Sheinbaum había dicho a mediados de enero que México continuaría con los envíos de petróleo a Cuba, argumentando que se basan en contratos a largo plazo y que se consideran como ayuda internacional. Sin embargo, las tres fuentes de alto rango del gobierno mexicano consultadas por Reuters indicaron que la política se encuentra bajo revisión interna, ya que aumenta la preocupación en el gabinete mexicano de que pueda generar antagonismo con Trump.

México está embarcado en una revisión del TMEC, el tratado comercial de Norteamérica, al tiempo que convence a Washington de que está haciendo lo suficiente para combatir a los cárteles de la droga y de que una acción militar estadounidense contra estos grupos en territorio mexicano no es bienvenida ni necesaria. (Reporte de Ana Isabel Martínez y Aída Peláez-Fernández; Escrito por Diego Oré; Editado por Raúl Cortés Fernández)