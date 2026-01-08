Sheinbaum dice homicidios en México bajaron un 40% durante su mandato

CIUDAD DE MÉXICO, 8 ene (Reuters) - Los homicidios ⁠en México cayeron un ⁠40% de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, llegando a la cifra ⁠diaria más ‌baja ​de esa clase de crímenes desde 2016, dijo ​el jueves la presidenta Claudia Sheinbaum.

El ‌promedio diario de homicidios en ‌el último mes ​de 2025 fue de 52.4, inferior al 86.9 de septiembre de 2024, el mes anterior a la toma de posesión de Sheinbaum como mandataria, según cifras preliminares del Gobierno.

"Es el número más bajo desde 2016", ⁠declaró Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria junto a ​funcionarios de seguridad.

Para todo el año, la tasa nacional de homicidios en México por cada 100.000 habitantes fue de 17.5 en 2025, la más baja desde 2015, según una presentación de ⁠la directora del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de ​Seguridad Pública, Marcela Figueroa.

Sheinbaum afirmó que las cifras demostraban que la estrategia de seguridad de su administración estaba ‍dando resultados y elogió la estrecha colaboración entre los funcionarios de seguridad y justicia y los gobernadores estatales.

Las cifras de homicidios suelen revisarse, a menudo al alza, cuando el ​Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) las publica formalmente, tras un proceso de revisión, verificación y ajuste.

