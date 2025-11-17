Sheinbaum dice Mexicana de Aviación cede slots en la capital a aerolíneas estadounidenses

CIUDAD DE MÉXICO, 17 nov (Reuters) - La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció el lunes que la aerolínea estatal Mexicana de Aviación accedió a ceder algunos slots en el concurrido aeropuerto de la capital a aerolíneas estadounidenses, en medio de disputas entre ambos países por la distribución de vuelos.

Sheinbaum no precisó cuántos slots se verían afectados. El mes pasado, Estados Unidos revocó la autorización de más de una docena de rutas operadas por aerolíneas mexicanas, en represalia por lo que calificó como la cancelación ilegal de vuelos de aerolíneas estadounidenses a México.

(Reporte de Kylie Madry, editado por Natalia Ramos)