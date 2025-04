sheinbaum dice no cree en "ojo por ojo", pero advierte que méxico responderá a aranceles eeuu

(Actualiza con detalles, citas)

CIUDAD DE MÉXICO, 1 abr (Reuters) - La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el martes que no cree en la máxima "ojo por ojo, diente por diente", respecto a los aranceles recíprocos que pretende imponer desde el miércoles Estados Unidos, pero advirtió que México tomaría medidas en respuesta.

El país latinoamericano, que destina cerca del 80% de sus exportaciones a Estados Unidos, es uno de los más expuestos a las barreras arancelarias prometidas por Donald Trump, especialmente en sectores como el automotor.

"Nosotros no creemos en el ojo por ojo, diente por diente, porque eso siempre lleva a una mala situación", afirmó Sheinbaum un rueda de prensa. "Por supuesto que se toman medidas, porque se toman medidas del otro lado, pero tiene que continuar el diálogo".

La mandataria reiteró que la respuesta mexicana a los aranceles será anunciada el jueves y afirmó que no prevé sostener una llamada telefónica con Trump, al ser consultada sobre un posible contacto con su homólogo estadounidense en vísperas de que se apliquen las barreras arancelarias.

No obstante, espera poder conversar esta semana con Mark Carney, el nuevo primer ministro de Canadá, socio comercial de Estados Unidos y México en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TMEC), vigente desde 2020 y que sucedió a un pacto trilateral similar de 1994.

"Tenemos una llamada pendiente con el nuevo primer ministro, no es que no queramos hablar, sino que no hemos podido cruzar agendas", dijo, y no descartó que se establezca "una mesa de trabajo" bilateral con Ottawa para posibles negociaciones en respuesta a los aranceles estadounidenses.

Trump, que iba a imponer a principios de marzo gravámenes del 25% a productos de Canadá y México con el argumento de que no hacen lo suficiente para detener el tráfico de drogas y el flujo de migrantes irregulares a Estados Unidos, decidió exentar de los aranceles a las mercancías que cumplen con el TMEC.

Sin embargo, ha mantenido la promesa de aplicar aranceles recíprocos a las naciones de todo el mundo, entre las que probablemente se incluya a sus dos socios comerciales regionales.

Sheinbaum se mostró esperanzada en que, si se logra conservar el tratado comercial norteamericano, que debe ser revisado en 2026, México se beneficie de la exención, en caso de mantenerse. "Nos conviene que (el comercio) sea a través del TMEC", señaló.

En una reciente nota de análisis, Banco Base informó que la mitad de las importaciones de Estados Unidos desde México se hacen por fuera del TMEC porque los exportadores mexicanos prefieren pagar un arancel menor al 5% bajo el principio de nación favorecida de la OMC que cumplir con las exhaustivas reglas del tratado. (Reporte de Raúl Cortés Fernández Editado por Javier Leira)