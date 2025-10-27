Sheinbaum dice que habló con Trump sobre negociación comercial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que habló el sábado con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre las negociaciones comerciales que mantienen ambos países desde hace casi tres meses.

El próximo 1 de noviembre vence el plazo de 90 días que ambos países acordaron para una negociación comercial luego de que Trump amagara con imponer aranceles del 30% a México.

México es uno de los países más vulnerables a los aranceles de Trump, ya que más del 80% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos, su mayor socio comercial en el acuerdo de libre comercio T-MEC.

