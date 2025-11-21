Sheinbaum dice que Miss Universo mexicana debe ser un "ejemplo" por reclamar ante una injusticia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó el viernes a la mexicana Fátima Bosh, coronada Miss Universo tras un altercado con uno de los ejecutivos del certamen, y la consideró un "ejemplo" por reclamar ante "una injusticia".

El triunfo de Bosh, este viernes en Nonthaburi, Tailandia, estuvo antecedido por una transmisión que se volvió viral, en la que el empresario y presentador Nawat Itsaragrisil la cuestionó por no promocionar al país en sus redes sociales, y hasta la llamó "tonta".

La joven de 25 años se levantó, se retiró y acusó al promotor de faltarle al respeto, lo que desató una ola de solidaridad de distintas personalidades, incluida la propia Sheinbaum.

"Ella levanta la voz. Dice: 'hay una injusticia, no me parece'. Se levanta, se va, tienen que pedirle disculpas y acaba ganando", dijo la mandataria, al ser preguntada sobre el tema en su conferencia de prensa matutina.

A pesar de que recordó que estos concursos de belleza son cuestionados, Sheinbaum resaltó que la joven mexicana debe ser un "ejemplo" para su país, en particular para las mujeres.

"Ya quedó atrás aquella cosa que decían 'calladita te ves mas bonita' (...) las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos", añadió la presidenta.

También ante preguntas de la prensa, la presidenta mexicana resaltó el valor de Bosh.

"Muchas felicidades, un aplauso", dijo.

En el estado de Tabasco (sureste), de donde es originaria Bosh y donde los concursos de belleza locales son muy populares, la contienda de Miss Universo causó gran expectativa y se habilitaron plazas públicas y estadios para verlo en directo.

Miles de personas festejaron la noche del jueves al viernes en las calles de distintas localidades del estado, donde incluso se lanzaron fuegos artificiales.

sem/ad