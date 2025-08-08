LA NACION

Sheinbaum dice que no habrá "invasión a México" ante amenazas de Trump contra cárteles de droga

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este viernes una invasión de Estados Unidos...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sheinbaum dice que no habrá "invasión a México" ante amenazas de Trump contra cárteles de droga
Sheinbaum dice que no habrá "invasión a México" ante amenazas de Trump contra cárteles de drogaClaudia Sheinbaum Pardo vía YouTube

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este viernes una invasión de Estados Unidos a territorio mexicano, tras un reporte periodístico según el cual Donald Trump ordenó utilizar al ejército de ese país contra los cárteles de la droga.

El diario The New York Times reportó este viernes que Trump firmó en secreto una orden que autoriza al Departamento de Defensa a emplear fuerza militar contra cárteles latinoamericanos que su administración denominó organizaciones terroristas.

"Fuimos informados de que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o ninguna institución en nuestro territorio", dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

LA NACION
Más leídas
  1. Los turistas que grafitearon piedras en Mendoza pagaron una multa menor al monto gastado en limpiarlas
    1

    Llamativo: los turistas que grafitearon piedras en Mendoza pagaron una multa menor al monto gastado en limpiarlas

  2. Ofrecía paseos gratis en kayak en Puerto Madryn, llevaba a mujeres a playas aisladas y abusaba de ellas
    2

    Puerto Madryn: ofrecía paseos gratis en kayak, llevaba a mujeres a playas aisladas y abusaba de ellas

  3. Fuerte condena global al plan de Netanyahu y la inesperada decisión de Alemania
    3

    “Es un error”: rechazo de la comunidad internacional al anuncio de Netanyahu de que tomará la Ciudad de Gaza

  4. El cierre de las alianzas perfila una pelea de dos grandes frentes en las elecciones de octubre
    4

    LLA vs. PJ: el cierre de las alianzas perfila una pelea de dos grandes frentes en las elecciones de octubre

Cargando banners ...