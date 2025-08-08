Sheinbaum dice que no habrá "invasión a México" ante amenazas de Trump contra cárteles de droga
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este viernes una invasión de Estados Unidos...
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este viernes una invasión de Estados Unidos a territorio mexicano, tras un reporte periodístico según el cual Donald Trump ordenó utilizar al ejército de ese país contra los cárteles de la droga.
El diario The New York Times reportó este viernes que Trump firmó en secreto una orden que autoriza al Departamento de Defensa a emplear fuerza militar contra cárteles latinoamericanos que su administración denominó organizaciones terroristas.
"Fuimos informados de que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o ninguna institución en nuestro territorio", dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.
