LA NACION

Sheinbaum dice que quiere hablar con secretario de Estado Rubio sobre situación de mexicanos en EEUU

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sheinbaum dice que quiere hablar con secretario de Estado Rubio sobre situación de mexicanos en EEUU
Sheinbaum dice que quiere hablar con secretario de Estado Rubio sobre situación de mexicanos en EEUUMarco Ugarte - AP

CIUDAD DE MÉXICO, 29 ago (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el viernes que quiere hablar con el secretario de Estado Marco Rubio sobre la situación de los mexicanos en Estados Unidos, tras admitir que siguen en pláticas sobre el tema migratorio.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria admitió que "todavía no avanzamos mucho" en ese tema, aunque aclaró que sí se ha hecho con respecto a la seguridad fronteriza.

"Evidentemente vamos a plantear también lo de nuestros hermanos en Estados Unidos", afirmó la presidenta al referirse al encuentro previsto el próximo mes en México. (Reporte de Ana Isabel Martínez; Escrito por Lizbeth Díaz)

LA NACION
Más leídas
  1. La inesperada revelación de la exprimera dama de Uruguay sobre su divorcio y sus lapidarias críticas contra Lacalle Pou
    1

    La inesperada revelación de la exprimera dama de Uruguay sobre su divorcio y sus lapidarias críticas contra Lacalle Pou

  2. Ante los errores propios, no hay ancla que alcance
    2

    Ante los errores propios, no hay ancla que alcance

  3. Dice que el Gobierno le ofreció abogados, evalúa presentarse como arrepentido y afirma que teme por su vida
    3

    Diego Spagnuolo hoy: dice que el Gobierno le ofreció abogados, evalúa presentarse como arrepentido y afirma que teme por su vida

  4. De la pasión de George Clooney y su esposa a los mejores looks del Festival de Venecia
    4

    En fotos: de la pasión de George Clooney y su esposa a los mejores looks del Festival de Venecia

Cargando banners ...