Sheinbaum dice que quiere hablar con secretario de Estado Rubio sobre situación de mexicanos en EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 29 ago (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el viernes que quiere hablar con el secretario de Estado Marco Rubio sobre la situación de los mexicanos en Estados Unidos, tras admitir que siguen en pláticas sobre el tema migratorio.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria admitió que "todavía no avanzamos mucho" en ese tema, aunque aclaró que sí se ha hecho con respecto a la seguridad fronteriza.

"Evidentemente vamos a plantear también lo de nuestros hermanos en Estados Unidos", afirmó la presidenta al referirse al encuentro previsto el próximo mes en México. (Reporte de Ana Isabel Martínez; Escrito por Lizbeth Díaz)