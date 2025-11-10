Sheinbaum dice que regalará su boleto para inauguración del Mundial 2026 a una niña

CIUDAD DE MÉXICO, 10 nov (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el lunes que no asistirá al partido inaugural del Mundial 2026 en la capital del país, y que en su lugar cederá su asiento a una joven aficionada que de otra manera no podría permitirse el lujo de asistir.

"Tomé una decisión (...) En la inauguración le voy a dar mi boleto a una niña, a una joven que no tiene la oportunidad de ir y que sea una amante del fútbol", declaró Sheinbaum en rueda de prensa.

Durante la visita del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al país en agosto, Sheinbaum dijo que no haría uso de la entrada.

Sin embargo, ahora ha decidido regalar el codiciado boleto número 00001 para el partido del 11 de junio, que da inicio al torneo coorganizado por México, Canadá y Estados Unidos.

"Estamos definiendo cómo vamos a elegir, pero ese boleto 00001, se lo voy a regalar a una niña para que pueda soñar con el fútbol", agregó.

La mandataria recordó que Ciudad de México fue sede de las inauguraciones de la Copa del Mundo en 1970 y 1986, lo que convertirá al Estadio Azteca en el primero de la historia en albergar tres partidos inaugurales.

Sheinbaum también destacó las actividades e inversiones en infraestructura en las ciudades coanfitrionas de Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, no especificó los proyectos ni los importes de la financiación. (Reportaje de Angelica Medina en Ciudad de México; Editado por Javier Leira)