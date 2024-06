Sheinbaum dice que será "la primera presidenta de México" y que sus rivales la han felicitado por su victoria

La candidata oficialista ensalza la figura de López Obrador y apuesta por "caminar en paz y armonía para seguir construyendo un México justo y más próspero"

MADRID, 3 Jun. 2024 (Europa Press) -

La candidata oficialista a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado este lunes que será "la primera mujer presidenta de México" tras las elecciones celebradas el domingo y ha desvelado que sus dos rivales, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, le han telefoneado para reconocer su derrota tras la publicación del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), que le da una amplia ventaja en el recuento.

"Me convertiré en la primera mujer presidenta de México", ha dicho, antes de resaltar que será la primera "en 200 años de la República". "Como he dicho en otras ocasiones, no llego sola. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres y nuestras hijas", ha dicho en una comparecencia ante sus seguidores retransmitida por su cuenta en la red social X.

Así, ha dado las gracias a Gálvez y Álvarez Maínez por "sus llamadas" para reconocer su victoria y ha recordado que "de acuerdo con los resultados preliminares que ha dado a conocer el INE, la diferencia para la Presidencia de la República es de más de 30 puntos". "Es importante dar a conocer que, aún considerando el rango más bajo que fue dado a conocer (...), hemos ganado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y muy probablemente también en la Cámara de Senadores", ha destacado Sheinbaum.

"Quiero agradecer a millones de mexicanas y mexicanos que decidieron votar por nosotros en esta histórica jornada para avanzar con la cuarta transformación de la vida pública de nuestro hermoso país. Es el reconocimiento del pueblo de México a nuestra historia, a los resultados, a la convicción y a la voluntad, pero sobre todo es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de nación", ha destacado.

En este sentido, ha reiterado su apoyo a "un México plural, diverso y democrático" y ha destacado que "el disenso forma parte de la democracia". "Aunque la mayoría del pueblo respaldó nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distinciones. Así que aunque muchas mexicanas y mexicanos no coincidan con nuestro proyecto habremos de caminar en paz y en armonía para seguir construyendo un México justo y más próspero", ha argumentado.

"Nuestro gobierno será honesto", ha prometido Sheinbaum, quien ha abundado en que será uno "sin corrupción ni impunidad" y "con austeridad republicana, disciplina financiera y fiscal y de autonomía del Banco de México". "No habrá aumentos reales a los combustibles ni a la electricidad. Mantendremos la obligada división entre el poder económico y el poder político", ha adelantado.

"Siempre defenderemos y trabajaremos por el interés supremo del pueblo de México y de la nación y actuaremos apegados a las leyes y al Derecho. Garantizaremos las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de concentración y movilización. Somos demócratas y por convicción nunca haríamos un gobierno autoritario ni represor", ha señalado la candidata oficialista, quien ha prometido además "respeto también la diversidad política social, cultural y religiosa, la diversidad de género y sexual".

Sheinbaum ha reiterado además que las autoridades "respetarán la libertad en política" y "promoverán y facilitarán con honestidad la inversión privada nacional y extranjera, que fomente el bienestar social y el desarrollo regional, garantizando siempre el respeto al medio ambiente", al tiempo que ha asegurado que destinará parte de los Presupuestos "para garantizar todos los programas del bienestar iniciados por el presidente, Andrés Manuel López Obrador".

"Continuaremos con una política exterior, basada en nuestros principios constitucionales de no intervención, cooperación internacional para el desarrollo, autodeterminación de los pueblos y constitución de la paz", ha dicho, antes de adelantar que "con Estados Unidos habrá una relación de amistad, respeto mutuo e igualdad como hasta ahora ha sido". "Siempre defenderemos a las y a los mexicanos que se encuentran del otro lado de la frontera", ha destacado

Por último, ha expresado su especial agradecimiento a la felicitación trasladada por López Obrador, a quien ha descrito como "un hombre excepcional, único, que ha transformado para bien la historia de nuestro país". "Estaremos a la altura de nuestra historia y a la altura del generoso y gran pueblo de México", ha señalado Sheinbaum, quien ha finalizado su comparecencia dando de nuevo las gracias y con tres 'Viva México', entre aplausos de sus seguidores.

Resultados del conteo rápido

Poco antes, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, había indicado que Sheinbaum ha recabado entre el 58,3 y el 60,7 por ciento de los apoyos, mientras que Gálvez ha obtenido entre el 26,6 y el 28,6 por ciento de las papeletas. En tercer lugar figura Jorge Álvarez Máynez, con entre el 9,9 y el 10,8 por ciento de los respaldos.

"Este ejercicio, basado en una muestra estadística representativa de las casillas instaladas en todo el país, ha sido realizado por un comité técnico asesor", ha manifestado Taddei, quien ha detallado que los datos contemplan el análisis de 5.651 colegios electorales, lo que supone un 74,3 por ciento de la muestra total.

Asimismo, ha recalcado que se trata de "resultados preliminares, al igual que los que se difunden a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)" y ha añadido que "están sujetos a confirmación de los cómputos distritales, que comenzarán el 5 de junio a las 8.00 horas (hora local)". Por otra parte, ha cifrado la participación en las presidenciales entre el 60 y el 61,5 por ciento.

Taddei ha apuntado sin embargo que estos datos "representan una proyección robusta de la voluntad expresada en las urnas por el electorado", al tiempo que ha incidido en que "el INE cumple con su mandato de garantizar la transparencia y certeza en los procesos electorales y continuará trabajando con transparencia, imparcialidad y compromiso para garantizar que cada voto sea contado y respetado".

Por otra parte, Taddei ha facilitado igualmente los datos del conteo rápido en las elecciones a la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, en los que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de Sheinbaum y López Obrador se ha hecho con una amplia victoria.

Más de 99,5 millones de mexicanos estaban llamados a las urnas en las elecciones más grandes de su historia, con más de 20.000 cargos en juego, incluida la composición del nuevo Congreso, conformado por casi 630 escaños entre Cámara de Diputados y Senado. Todo ello en medio de una campaña marcada también por la violencia, en la que han muerto asesinados una treintena de candidatos.

Europa Press