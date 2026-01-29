Sheinbaum dice que sostuvo "cordial" llamada con Trump sobre comercio y seguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este jueves que sostuvo una "productiva y cordial" llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, acerca de seguridad y comercio entre ambos países.

En materia de seguridad, "los dos coincidimos que vamos muy bien", declaró Sheinbaum en rueda de prensa, en medio de los amagos de Trump de "atacar por tierra" a los cárteles del narcotráfico en México, una posibilidad rechazada varias veces por la mandataria.

Luego de la conversación, la gobernante izquierdista afirmó que "se mantiene la revisión" del tratado de libre comercio T-MEC, que une a Canadá, Estados Unidos y México.

El largo proceso de revisión del tratado inició en septiembre, cuando los tres países se embarcaron en consultas previas con empresas y otros actores involucrados.

Desde enero, las conversaciones continúan entre los equipos negociadores gubernamentales con miras a una primera reunión formal del Consejo del T-MEC para su revisión, prevista el 1 de julio.

El acuerdo comercial es crucial para la economía de México, que envía más del 80% de sus exportaciones a Estados Unidos.

Sheinbaum añadió que su homólogo estadounidense reiteró su interés en que México levante "barreras no tarifarias" que restringen el comercio entre ambos países.