Sheinbaum dice que tuvo una conversación productiva con Trump sobre comercio

CIUDAD DE MÉXICO, 29 ene (Reuters) - ⁠La presidenta ⁠de México, Claudia Sheinbaum, dijo el jueves que tuvo una conversación "productiva y cordial" ⁠con ‌su ​homólogo estadounidense, Donald Trump. Los mandatarios hablaron un día ​después de que el secretario de Economía ‌mexicano, Marcelo Ebrard, se ‌reunió con el ​jefe de la Oficina Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, en Washington, y acordaran iniciar conversaciones formales sobre posibles reformas al acuerdo de negocios entre Estados Unidos, México y Canadá (TMEC).

"Seguimos avanzando en temas ⁠comerciales y en la relación bilateral", dijo Sheinbaum en ​la red social X sobre la llamada con Trump.

En virtud del TMEC, que entró en vigor en 2020, los tres países deben iniciar una revisión conjunta del pacto ⁠comercial antes del 1 de julio, en su sexto ​aniversario, para confirmar su intención de renovarlo por un período de 16 años o realizar modificaciones.

El acuerdo ‍comercial regional ha protegido a México de la mayor parte de los aranceles del presidente Trump, ya que los productos que cumplen con sus ​normas de origen pueden ingresar a Estados Unidos libres de aranceles.

(Reporte de Ana Isabel Martínez, Aida Peláez-Fernández y ‍Raúl Cortés Fernández; editado por Carlos Serrano)