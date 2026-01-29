Sheinbaum dice que tuvo una conversación productiva con Trump sobre comercio
CIUDAD DE MÉXICO, 29 ene (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el jueves que tuvo una conversación "productiva y cordial" con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Los mandatarios hablaron un día después de que el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, se reunió con el jefe de la Oficina Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, en Washington, y acordaran iniciar conversaciones formales sobre posibles reformas al acuerdo de negocios entre Estados Unidos, México y Canadá (TMEC).
"Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral", dijo Sheinbaum en la red social X sobre la llamada con Trump.
En virtud del TMEC, que entró en vigor en 2020, los tres países deben iniciar una revisión conjunta del pacto comercial antes del 1 de julio, en su sexto aniversario, para confirmar su intención de renovarlo por un período de 16 años o realizar modificaciones.
El acuerdo comercial regional ha protegido a México de la mayor parte de los aranceles del presidente Trump, ya que los productos que cumplen con sus normas de origen pueden ingresar a Estados Unidos libres de aranceles.
(Reporte de Ana Isabel Martínez, Aida Peláez-Fernández y Raúl Cortés Fernández; editado por Carlos Serrano)