Sheinbaum dice Trump le llamó "para ver cómo estaban las cosas en México"
CIUDAD DE MÉXICO, 25 feb - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el miércoles que el lunes recibió una llamada del mandatario estadounidense Donald Trump para preguntarle cómo estaban las cosas en la nación latinoamericana.
La llamada se produjo un día después de que el máximo líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", fuera detenido y posteriormente muriera a consecuencia de las heridas que sufrió en el choque armado que precedió a su captura.
"Fue una llamada de ocho minutos", dijo Sheinbaum, "le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del Gobierno de Estados Unidos", agregó.
(Reporte de Raúl Cortes Fernández y Lizbeth Díaz)