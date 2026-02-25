LA NACION

Sheinbaum dice Trump le llamó "para ver cómo estaban las cosas en México"

CIUDAD DE MÉXICO, 25 feb - ‌La ‌presidenta ⁠de México, Claudia Sheinbaum, dijo el ​miércoles ⁠que el ⁠lunes recibió una llamada del ​mandatario estadounidense Donald ‌Trump para preguntarle cómo ​estaban ​las cosas en la nación latinoamericana.

La llamada se produjo un día después de que ​el máximo líder del ⁠poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ‌Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", fuera detenido y posteriormente muriera a consecuencia de las heridas que sufrió ‌en el choque armado que precedió a ⁠su captura.

"Fue ‌una llamada de ⁠ocho minutos", ⁠dijo Sheinbaum, "le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en ‌inteligencia por ​parte del Gobierno de Estados Unidos", agregó.

(Reporte de Raúl Cortes Fernández ‌y Lizbeth Díaz)

Reuters
