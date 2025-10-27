Sheinbaum espera "cerrar" 54 barreras comerciales con EEUU tras hablar con Trump

(Añade citas, contexto)

CIUDAD DE MÉXICO, 27 oct (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el lunes que conversó con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el sábado y que espera "cerrar" en unas semanas más las 54 barreras comerciales planteadas por el Gobierno del país vecino. Un día después de recibir al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la mandataria informó a principios de septiembre que la administración Trump pidió al Gobierno mexicano revisar medio centenar de "barreras" al Tratado Comercial de América del Norte (TMEC), vigente entre ambas naciones y Canadá.

"Hablé con el presidente Trump el sábado y vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema que ya va muy avanzado de las 54 barreras no arancelarias que están ahí pendientes", dijo la presidenta en su conferencia de prensa diaria, sin ofrecer más detalles.

Por su parte, México también ha planteado a Estados Unidos su disconformidad por aranceles impuestos al tomate mexicano o el cierre de la frontera común al ganado que llega desde México debido a la plaga del gusano barrenador, en el contexto de la guerra arancelaria abierta por Trump. (Reporte de Raúl Cortés Fernández y Ana Isabel Martínez)