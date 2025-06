Sheinbaum espera que EE.UU. no realice acciones contra inmigrantes en partido de México en Los Ángeles

CIUDAD DE MÉXICO, 13 jun (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el viernes que espera que Estados Unidos no lleve a cabo acciones contra los inmigrantes que acudan a ver el partido que enfrentará el sábado a la selección mexicana contra la de República Dominicana en Los Ángeles en el torneo de la Copa Oro.

Las calles de la ciudad californiana han sido escenario de protestas sociales desde la semana pasada, a raíz de una serie de redadas efectuadas por la administración del presidente Donald Trump para detener a inmigrantes indocumentados.

"No creemos que habiendo un partido de fútbol vaya a haber alguna acción, o esperamos que no la haya o hacemos un llamado para que no la haya, del servicio de migración y aduanas" estadounidense, dijo la mandataria en rueda de prensa.

Sheinbaum contestó así a una pregunta de un reportero sobre si haría un llamado a los mexicanos que asistirán al encuentro, que se celebrará en el SoFi Stadium, en pleno Los Ángeles. Además, recordó que se ha lanzado una campaña en los consulados mexicanos en Estados Unidos con indicaciones para el caso de que algún compatriota sea detenido.

"México siempre va a promover la paz en el sentido amplio", agregó sobre las protestas de los últimos días en la localidad angelina, donde fueron detenidos más de 60 mexicanos, según datos del Gobierno del país latinoamericano, y que se han extendido a otras ciudades.

La presidenta reiteró que algunas imágenes que se han viralizado de las protestas con manifestantes sosteniendo la bandera mexicana parecen ser "una provocación" y remarcó que los connacionales que residen en el país vecino "son hombres y mujeres trabajadores" que llevan años ahí y que "nunca buscan la violencia".

México jugará sus siguientes dos partidos de la fase de grupos de la Copa Oro en Arlington (Texas) y Las Vegas (Nevada) la próxima semana. En el torneo también participan países centroamericanos que tienen importantes colectivos migrantes en Estados Unidos que también podrían asistir a los encuentros. (Reporte de Raúl Cortés Fernández; Reporte adicional de Carlos Calvo)