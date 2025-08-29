LA NACION

Sheinbaum espera que la visita de Marco Rubio permita avances en materia de seguridad

MADRID, 29 Ago. 2025 (Europa Press) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que la visita que efectuará la próxima semana el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, permitirá avanzar en un "marco de entendimiento" común en materia de seguridad, una de las grandes prioridades establecidas por la Administración de Donald Trump en estos últimos meses.

Rubio recalará en México en el marco de una gira que le llevará también a Ecuador. Sheinbaum ha confirmado este viernes en rueda de prensa que se reunirá con el jefe de la diplomacia estadounidense, pese a que en principio no prevé la firma oficial de ningún acuerdo.

Sí hay un "entendimiento", ha matizado la mandataria norteamericana. "Todo en el marco del respeto a nuestras soberanías", ha apostillado Sheinbaum, que ya en las últimas semanas había alejado el fantasma de una potencial "invasión" pese a las supuestas amenazas militares de Washington sobre los cárteles de la droga.

El Departamento de Estado indicó el jueves que se trata del cuarto viaje de Rubio a países latinoamericanos y que, con él, quiere dejar claro de nuevo el "inquebrantable compromiso" de Estados Unidos para "proteger sus fronteras, neutralizar las amenazas narcoterroristas y garantizar un terreno de juego equilibrado para las empresas".

En el caso de México, la Administración Trump se ha mostrado especialmente combativa en lo que se refiere a cuestiones de migración y tráfico de drogas, reclamando al país vecino una mayor implicación bajo la amenaza constante de una imposición indiscriminada de aranceles.

