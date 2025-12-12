Sheinbaum invita al papa León XIV a visitar México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes que sostuvo una llamada telefónica con el papa León XIV, a quien invitó a visitar el país.

La conversación ocurrió durante las celebraciones del Día de la Virgen de Guadalupe, una importante fecha para los creyentes católicos en México, en la que millones de personas visitan la basílica de Guadalupe en la capital mexicana.

"En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país", dijo Sheinbaum en la red social X.

"Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe", añadió.

En México, un país de 126 millones de habitantes, el 78% de la población se identifica como católica, según datos de 2020 del Indec.

La última vez que un papa visitó México fue en 2016, cuando Francisco realizó una gira por cinco estados del país.

Antes, Benedicto XVI visitó México en 2012 y Juan Pablo II realizó cinco viajes al país.