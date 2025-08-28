LA NACION

Sheinbaum juzga "lamentable" la pelea a golpes entre senadores en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este jueves de "lamentable" la pelea a...

Sheinbaum juzga "lamentable" la pelea a golpes entre senadores en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este jueves de "lamentable" la pelea a golpes que protagonizaron el miércoles dos senadores tras un acalorado debate sobre supuestos llamados de la oposición para que Estados Unidos intervenga militarmente en el país.

La pelea fue protagonizada por el líder oficialista del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y su colega opositor Alejandro Moreno, quienes días atrás se enfrentaron verbalmente por acusaciones de narcotráfico contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"Es muy lamentable que haya ocurrido esto", afirmó la mandataria en su conferencia matinal, al condenar "la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado".

