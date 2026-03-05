Sheinbaum lanza torneo de dominio de balón para regalar su boleto para Mundial 2026

La joven mexicana que demuestre ser la mejor en el dominio del balón será premiada con el boleto personal de la presidenta Claudia Sheinbaun para el partido inaugural de Mundial de 2026 en Ciudad de México, anunció este jueves la mandataria.

La gobernante izquierdista ya había anunciado su decisión de no asistir al arranque del torneo, el 11 de junio en la capital mexicana, y de obsequiar a una mujer el boleto 00001 que le ha reservado la FIFA.

Ahora, Sheinbaum detalló en su rueda de prensa matutina que en la pugna podrán participar mujeres de 16 a 25 años que envíen un video a una plataforma oficial. "¿Qué tienen qué hacer?: dominadas (del balón) por un minuto", detalló.

Entre las juezas para elegir a la ganadora estarán Charlyn Corral, la máxima goleadora mundial y que en 2005 marcó un récord de control del esférico, y la arbitra profesional Katia Itzel García.

La mandataria informó que verá la inauguración en una multitudinaria concentración con pantallas gigantes prevista en el Zócalo (plaza central), en el centro histórico de la ciudad, donde se encuentra el palacio presidencial.

"Muy poca gente podrá ir a la inauguración. Entonces, lo voy a ver aquí con el pueblo y una joven nos va a representar (...) a mí y al pueblo de México", dijo.

La presidenta se ha referido en otras ocasiones al elevado costo de los boletos, a lo que se suma la dificultad para conseguir uno en una megaurbe de más de 20 millones de habitantes.

En el Mundial de Norteamérica 2026 con Estados Unidos y Canadá, México será sede de 13 partidos en su capital federal, Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte).

El primer partido se disputará en el legendario estadio Azteca, que en 1970 y 1986 ya albergó dos inauguraciones mundialistas en las que los entonces mandatarios fueron abucheados por la multitud.