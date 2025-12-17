Sheinbaum llama a la ONU a evitar "derramamiento de sangre" en Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este miércoles a la ONU a asumir su papel y "evitar cualquier derramamiento de sangre" en Venezuela, luego que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un bloqueo naval a buques petroleros que entren o salgan del país sudamericano.

"No se le ha visto (a Naciones Unidas). Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos", afirmó la mandataria izquierdista al comentar en rueda de prensa la nueva medida de presión de Trump sobre el gobierno de Venezuela.

Estados Unidos desplegó en agosto una importante flotilla naval en el Caribe, con el argumento de combatir el narcotráfico.