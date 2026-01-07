Sheinbaum niega que México esté enviando más petróleo a Cuba que históricamente

CIUDAD DE MÉXICO, 7 ene (Reuters) - La presidenta Claudia Sheinbaum negó el miércoles que México esté enviando más petróleo a Cuba de lo que ha destinado históricamente, pero afirmó que, ante la actual situación de Venezuela, se ha convertido en un "proveedor importante" de la isla caribeña.

La mandataria respondió así a una consulta en su conferencia de prensa diaria sobre un reporte según el cual México se ha convertido en la principal fuente de crudo de la isla.

"No se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular", dijo Sheinbaum. "Claro, con la situación actual de Venezuela, evidentemente México se convierte en un proveedor importante. Antes era Venezuela".

La presidenta mexicana afirmó que durante años, con gobiernos mexicanos de distinto signo ideológico, México ha proporcionado petróleo a Cuba por distintas razones, algunas veces por contrato, otras como ayuda humanitaria.

"Entonces es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano, y ahora es parte tanto de contrato como de la ayuda humanitaria", agregó.

Consultada sobre si México proveería una mayor cantidad de crudo a Cuba ahora, respondió: "es parte del contrato y también la ayuda que ha venido dando históricamente".

(Reporte de Ana Isabel Martínez y Raúl Cortés Fernández; editado por Carlos Serrano y Natalia Ramos)