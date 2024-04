sheinbaum no haría reforma fiscal en primeros años de mandato si gana elección méxico

(Añade contexto citas)

Ciudad de méxico, 3 abr (reuters) - la candidata oficialista a las elecciones presidenciales de junio en méxico, claudia sheinbaum, no llevaría a cabo una reforma fiscal en los primeros años de su gobierno si es elegida en los comicios de junio, dijo su asesora económica en una entrevista para un podcast de banorte publicada el miércoles.

El actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, que aspira a que Sheinbaum continúe lo que él ha definido como la Cuarta Transformación del país, ha rehuido realizar cualquier modificación del régimen fiscal durante su mandato, iniciado en diciembre de 2018.

"La doctora Sheinbaum me ha sido muy clara en que en los primeros años no habrá una reforma fiscal", afirmó Gómez. "Desde luego habrá muchísima responsabilidad fiscal, no se incrementará la deuda", agregó.

La asesora afirmó también que la candidata de Morena, que fue secretaria de Medio Ambiente en el gobierno de Ciudad de México cuando López Obrador gobernaba en la capital, "irá decididamente hacia una transición de energías renovables".

Sheinbaum

dijo a mediados de marzo

que en su administración las energías renovables serían "un sello" y que su eventual gobierno mantendría "fuertes y sanas" a las empresas estatales del sector energético, la petrolera Pemex y la generadora de electricidad, CFE.

La publicación de la entrevista se produce un día después de que Reuters

reportara en exclusiva

que la petrolera estatal Pemex busca cancelar hasta 436,000 barriles por día (bpd) de exportaciones de crudo en abril mientras se prepara para comenzar a procesar petróleo en una nueva refinería en el sudeste del país.

Según indican las mayoría de encuestas electorales desde hace meses, Sheinbaum cuenta con una amplia ventaja para convertirse en la primera presidenta mujer del país latinoamericano. (Reporte de Ana Isabel Martínez; Escrito por Raúl Cortés Fernández, Editado por Juana Casas)