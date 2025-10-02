LA NACION

Sheinbaum pide a Israel repatriación de mexicanos tras intercepción de flotilla que iba a Gaza

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sheinbaum pide a Israel repatriación de mexicanos tras intercepción de flotilla que iba a Gaza
Sheinbaum pide a Israel repatriación de mexicanos tras intercepción de flotilla que iba a GazaALFREDO ESTRELLA - AFP

CIUDAD DE MÉXICO, 2 oct (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instó el jueves a Israel a repatriar de forma inmediata a su país a los seis mexicanos que fueron detenidos cuando se desplazaban hacia Gaza en una flotilla que transportaba ayuda humanitaria.

La mandataria agregó que sus compatriotas no cometieron ningún delito y pidió que se detenga el acoso en contra de Gaza.

En la víspera, las fuerzas israelíes interceptaron 39 embarcaciones que transportaban ayuda humanitaria y activistas extranjeros, entre ellos la sueca Greta Thunberg, con destino a Gaza, desatando críticas a nivel mundial. (Reporte de Ana Isabel Martínez y Raúl Cortés Fernández; Editado por Diego Oré)

LA NACION
Más leídas
  1. Susana Giménez salió a responderle a Verónica Lozano: “Ninguna llegó a hacer lo que yo hice”
    1

    Susana Giménez salió a responderle a Verónica Lozano: “Ninguna llegó a hacer lo que yo hice”

  2. Graciela Borges: la emoción por el doctorado honoris causa, su vínculo con Catherine Deneuve y su vida hoy
    2

    Graciela Borges: entre la emoción por una nueva distinción, su vínculo con Catherine Deneuve y cómo es su vida hoy

  3. Un influencer chino murió tras estrellarse en un avión ultraligero casero
    3

    Un influencer chino murió tras estrellarse en un avión ultraligero casero

  4. Reactivan una emblemática fábrica del campo que estuvo parada
    4

    “Abre el lunes”: reactivan una emblemática fábrica del campo que estuvo parada

Cargando banners ...