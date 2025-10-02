Sheinbaum pide a Israel repatriación de mexicanos tras intercepción de flotilla que iba a Gaza

CIUDAD DE MÉXICO, 2 oct (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instó el jueves a Israel a repatriar de forma inmediata a su país a los seis mexicanos que fueron detenidos cuando se desplazaban hacia Gaza en una flotilla que transportaba ayuda humanitaria.

La mandataria agregó que sus compatriotas no cometieron ningún delito y pidió que se detenga el acoso en contra de Gaza.

En la víspera, las fuerzas israelíes interceptaron 39 embarcaciones que transportaban ayuda humanitaria y activistas extranjeros, entre ellos la sueca Greta Thunberg, con destino a Gaza, desatando críticas a nivel mundial. (Reporte de Ana Isabel Martínez y Raúl Cortés Fernández; Editado por Diego Oré)