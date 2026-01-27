Sheinbaum promete que México será "solidario" con Cuba

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que "México va a seguir siendo solidario" con Cuba, tras reportes de prensa que aseguran que su gobierno decidió suspender los envíos de petróleo a la isla.

La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) mantenía los envíos de hidrocarburos a Cuba, que atraviesa una profunda crisis energética, en medio de fuertes presiones de Estados Unidos para impedir el arribo de este y otros recursos a la isla.

Sheinbaum omitió confirmar o desmentir la versión difundida por algunos medios de comunicación y analistas acerca de la suspensión del suministro de petróleo, pero aseguró que "México va a seguir siendo solidario" con Cuba.

"La decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años", respondió la mandataria izquierdista a las preguntas de periodistas sobre presuntos apremios de Washington para suspender los envíos.

Pemex declinó confirmar a la AFP si suspendió las entregas de hidrocarburos a Cuba.

El país caribeño enfrenta dificultades tras la suspensión del suministro de petróleo venezolano y las amenazas de Estados Unidos.

Recientemente, el presidente Donald Trump advirtió en la plataforma Truth Social: "¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba".

México ha enfrentado las amenazas arancelarias de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 y ahora deberá abordar la revisión del acuerdo de libre comercio de América del Norte (T-MEC), que integra junto con Canadá y Estados Unidos.