Sheinbaum y Carney buscan reforzar eje México-Canadá frente a proteccionismo de Trump

Los mandatarios de México y Canadá se reúnen este jueves para buscar nuevas rutas de comercio e inversión y evitar el campo minado sembrado por Donald Trump, cuyas políticas proteccionistas amenazan con dañar su vital relación con el mercado estadounidense.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, visita a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en momentos en que la ofensiva arancelaria mundial de Trump ha violado los términos del T-MEC, el acuerdo de libre comercio que los tres países mantienen desde 2020 y que reemplazó al viejo TLCAN, firmado en la década de 1990.

Como parte de su política, el magnate republicano ha impuesto tarifas aduaneras a algunos productos que exportan sus socios y amenaza con más gravámenes si estos no actúan para frenar el narcotráfico y la migración irregular hacia Estados Unidos.

Previo a su viaje, Carney aseguró que Canadá y México mantienen "una relación sólida" construida durante "más de tres décadas de libre comercio".

"Frente a un panorama global cambiante, estamos enfocados en elevar nuestras asociaciones en comercio, negocios, seguridad y energía", afirmó el primer ministro, citado en un comunicado oficial.

Sheinbaum, por su parte, expresó el miércoles su intención de "fortalecer el comercio con Canadá" en ciertos sectores, así como las inversiones "en distintas áreas" de la economía mexicana.

La revisión del T-MEC, prevista para enero próximo y cuya fase de consultas empezó esta semana, también se abordará en la reunión.

La mandataria adelantó que recibirá a Carney en el palacio presidencial acompañados de algunos miembros de sus respectivos gabinetes.

Posteriormente ofrecerán una conferencia de prensa y se reunirán luego con empresarios canadienses y mexicanos.

- Brecha -

Los objetivos de ambos mandatarios apuntan a reducir la gigantesca brecha que existe entre su comercio bilateral y el que ambos países mantienen respectivamente con Estados Unidos, principal destino de las exportaciones tanto mexicanas como canadienses.

El comercio bilateral de mercancías entre México y su vecino del norte sumó más de US$763.000 millones en 2024, mientras que el de Estados Unidos con Canadá alcanzó casi US$762.000 millones en el mismo periodo.

En contraste, el intercambio de bienes mexicanos y canadienses se limitó a US$31.800 millones en el mismo año, según cifras oficiales mexicanas.

Canadá es el quinto mayor socio comercial de México en el mundo, mientras que el país latinoamericano está en el tercer lugar entre las naciones con las que comercian las empresas canadienses.

La visita de Carney estuvo precedida por la reunión que el pasado 5 de agosto Sheinbaum sostuvo con el ministro de Finanzas canadiense, François-Philippe Champagne, y con la canciller de ese país, Anita Anand.

En junio pasado, los mandatarios sostuvieron un primer encuentro en el marco de la cumbre del G7 que se celebró en Kananaskis, Canadá.

"Juntos, construiremos cadenas de suministro más fuertes, crearemos nuevas oportunidades para los trabajadores y generaremos mayor prosperidad y certidumbre tanto para los canadienses como para los mexicanos", afirmó Carney, según el boletín difundido por su oficina.

jla/acc/cjc/mar