Shell busca salir del yacimiento sirio al-Omar, firmas de EEUU muestran interés en el sector: funcionario

Por Khalil Ashawi

YACIMIENTO PETROLERO DE AL-OMAR, 19 ene (Reuters) - El director de la Compañía Siria de Petróleo, Youssef Qeblawi, dijo el lunes que la petrolera Shell pidió retirarse del yacimiento de Al Omar y transferir su parte a operadores estatales sirios, pero que empresas estadounidenses estaban interesadas en el sector energético del país.

El yacimiento petrolero de Al Omar, el mayor de Siria, quedó bajo control gubernamental el fin de semana tras una ofensiva relámpago contra las fuerzas kurdas, que habían ocupado el lugar durante casi una década y lo utilizaban como base militar.

Qeblawi, desde Al Omar, dijo que el yacimiento había funcionado como una empresa conjunta entre la Compañía Siria de Petróleo y Shell. La petrolera, que cotiza en la bolsa de Londres, suspendió todas sus actividades en Siria, incluidas las de exploración y producción, en diciembre de 2011, tras el estallido de la guerra siria y las sanciones impuestas por la Unión Europea al sector petrolero sirio.

Siria seguía negociando los términos de un acuerdo financiero con Shell para que el yacimiento pudiera ser explotado íntegramente por empresas estatales sirias "en un plazo muy breve", dijo Qeblawi a los periodistas, sin especificar plazos.

Shell no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Qeblawi también afirmó que ConocoPhillips volvería a invertir en yacimientos de gas sirios.

La Compañía Siria de Petróleo firmó en noviembre un memorando de acuerdo con ConocoPhillips para explotar los yacimientos de gas existentes y comenzar la exploración de otros nuevos.

Otras empresas estadounidenses, incluidas Chevron y HKN Energy, también han manifestado su interés, según Qeblawi.

Un portavoz de Chevron dijo que la empresa "está constantemente evaluando nuevas oportunidades para apoyar nuestro negocio upstream. Chevron no hace comentarios sobre asuntos comerciales". ConocoPhillips y HKN no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, se reunió con representantes de Chevron en Damasco el mes pasado.

Qeblawi declaró que Chevron invertiría en yacimientos marinos y que Siria pronto exportaría petróleo y gas. Afirmó que los yacimientos petroleros sirios estaban alcanzando una producción acumulada de menos de 100.000 barriles diarios, frente a los 400.000 barriles de antes del inicio de la guerra en 2011.

Mientras que algunos campos en la provincia más nororiental de Hasakah permanecían el lunes fuera del control del gobierno sirio, Qeblawi dijo que las tropas sirias estaban trabajando para asegurar el control de todos los sitios restantes.

"Es sólo cuestión de tiempo; todo será nuestro - todos los campos sin excepción", dijo. (Reporte de Khalil Ashawi en el yacimiento petrolero de Al Omar; Redacción de Tala Ramadan y Maya Gebeily; Editado en Español por Ricardo Figueroa)