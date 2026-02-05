Shell conserva las recompras pese a la caída de los beneficios

Por Shadia Nasralla y Stephanie Kelly

LONDRES, 5 feb (Reuters) - Shell ⁠anunció el jueves ⁠que su beneficio del cuarto trimestre, que ascendió a millones de dólares, no ⁠alcanzó las ‌expectativas ​y cayó un 11 % con respecto al año ​anterior debido al descenso de los ‌precios del petróleo, pero mantuvo ‌su programa de ​recompra de acciones en 3.500 millones de dólares para los próximos tres meses.

Los beneficios de sus divisiones integradas de gas y comercialización estuvieron por debajo de las expectativas, mientras que las pérdidas de ⁠su filial de productos químicos, donde Shell había advertido ​que la debilidad del comercio del petróleo afectaría a sus resultados, fueron mayores de lo previsto por los analistas.

La estimación media de los analistas en una encuesta realizada por la ⁠empresa sobre los beneficios ajustados, la definición de Shell ​de beneficio neto, era de 3.500 millones de dólares.

Shell, mayor operadora de gas natural licuado del mundo, registró ‍un flujo de caja operativo en el cuarto trimestre de 9.440 millones de dólares, por encima de las expectativas de millones. En comparación, en el ​mismo trimestre del año anterior fue de 13.160 millones. (Reporte de Shadia Nasralla y Stephanie Kelly. Edición de Bernadette Baum; ‍editado en español por Tomás Cobos)