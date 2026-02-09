Shell necesita grandes descubrimientos o acuerdos, ya que reservas de petróleo y gas están disminuyendo

*

Reservas de Shell alcanzan su nivel más bajo desde al menos 2013 y se enfrentan a un déficit de producción

*

Vida útil de la reserva es 8 años, notablemente inferior a la de Exxon

Por Shadia Nasralla y Stephanie Kelly

LONDRES, 9 feb (Reuters) - Shell necesita una adquisición o un avance en materia de exploración para compensar la escasez de producción prevista de entre 350.000 y 800.000 barriles equivalentes de petróleo al día para 2035, debido a que los yacimientos maduros no pueden cumplir sus objetivos de producción, dijo la empresa.

Durante años, las grandes petroleras se han mostrado reticentes a aumentar sus reservas, conscientes de que una rápida transición de la industria hacia otras fuentes de energía podría reducir la demanda de petróleo y gas.

Sin embargo, dado que dicha transición se está retrasando y la demanda sigue aumentando, la atención se ha vuelto a centrar en aquellos que cuentan con suficientes reservas.

La cartera de Shell está en el punto de mira porque su denominada "vida útil de las reservas" —o el tiempo que sus reservas probadas pueden mantener los niveles de producción actuales— equivale a menos de ocho años de producción a partir de 2025, frente a los nueve del año anterior, que era el nivel más bajo desde 2021.

Esto contrasta con los más de 12 años de Exxon y TotalEnergies a finales de 2024, según datos de Wood Mackenzie.

Una vida útil más corta de las reservas aumenta la presión para comprar activos o lograr un gran éxito en la exploración para crecer o mantener la producción.

Shell se ha comprometido a aumentar la producción de hidrocarburos en un 1% anual a lo largo de la década, manteniendo sin cambios los volúmenes de crudo.

Apuesta a largo plazo por un enorme mercado de gas natural licuado, con el objetivo de aumentar sus ventas de GNL en al menos un 5% anual, aunque no necesariamente respaldadas por su propia producción.

Las reservas totales de Shell cayeron a 8.100 millones de barriles equivalentes de petróleo, la cifra más baja desde al menos 2013.

El director ejecutivo, Wael Sawan, advirtió a los inversores el año pasado que las caídas en la cartera de Shell dejarían un déficit de 350.000 bepd en 2035 entre sus objetivos de producción y lo que pueden aportar sus activos actuales.

El endurecimiento de la base de recursos se produce tras años de recortes, incluida la salida de Shell del esquisto estadounidense en 2021 y de Guyana en 2014, dos regiones que sustentan los planes de crecimiento de su rival Exxon.

"Ojalá no hubiéramos abandonado Guyana cuando lo hicimos", declaró Sawan el jueves.

De hecho, Shell ya ha intentado cubrir parte del déficit de producción previsto.

En marzo, Sawan pronosticó un déficit de entre 100.000 y 200.000 barriles equivalentes diarios para 2030, ya que sus yacimientos maduros producirán menos.

La empresa afirma que las inversiones en el Golfo de Estados Unidos, Brasil, Nigeria, Angola, Sudáfrica y Namibia, así como las mejoras en los yacimientos, han cubierto en gran medida ese déficit a corto plazo.

Sin embargo, Sawan no ofreció cifras actualizadas sobre el déficit posterior a 2030, y Shell se negó a hacer más comentarios.

Sawan afirmó que estaba "menos satisfecho" con el hecho de que Shell aún no hubiera realizado ningún descubrimiento importante, pero que no quería añadir activos solo por el volumen.

Wood Mackenzie prevé que la producción de Shell caiga drásticamente a partir de 2028, y que el flujo de caja libre de sus unidades de gas y upstream se debilite a partir de 2032.

(Reporte de Shadia Nasralla y Stephanie Kelly en Londres. Editado en español por Natalia Ramos)